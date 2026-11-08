Цены на нефть продолжают снижение по итогам торгов

Стоимость эталонных марок нефти на мировых рынках продолжает уверенное снижение после падения накануне: марка Brent торгуется по $91,45, а WTI опустилась до $85,72.

​Цены на нефть продолжают падение после снижения накануне. Об этом стало известно по итогам торгов.

​Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются по $91,45 за баррель. Накануне стоимость снизилась на $5,75 (5,85%), до $92,57 за баррель.

​Декабрьские контракты на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене на $1,13 (1,3%), до $85,72 за баррель.

​Баррель азербайджанской нефти Azeri Light на мировом рынке оценивается в $100,9. На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена этой марки зафиксировалась на отметке $96,18 за баррель.

Отметим, текущая динамика снижения цен на нефть формируется на фоне растущих надежд участников рынка на мирное урегулирование ближневосточного конфликта между США и Ираном.