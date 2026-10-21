Вестник Кавказа

Уиткофф и Кушнер могут встретиться с Путиным после переговоров в ОАЭ

Уиткофф и Кушнер могут встретиться с Путиным после переговоров в ОАЭ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Последняя на данный момент встреча Уиткоффа и Путина прошла в двадцатых числах октября в Петербурге. Новые переговоры могут состояться после трехсторонней встречи в Абу-Даби.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут прилететь в Россию после трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию.

По данным агентства Reuters, которое ссылается на информированный американский источник, в Москве представители США проведут встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Последний на данный момент встреча Уиткоффа и Путина прошла 21 октября в Санкт-Петербурге.

Новый раунд трехсторонних переговоров РФ, США и Украины должен пройти в Абу-Даби 10-11 ноября. Ранее сообщалось, что российскую делегацию на этой встрече возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

 

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