Иран не будет вести переговоры с США в условиях блокады – Багаи

Официальный представитель МИД Исламской Республики заявил о том, что переговоры с США невозможны, пока продолжаются морская блокада и война, а иранские активы остаются замороженными.

Иран не станет вести переговоры с Соединенными Штатами, пока условия Тегерана не соблюдаются, такое заявление сделал официальный представитель МИД страны Эсмаил Багаи.

По его словам, диалог с Вашингтоном невозможен в условиях продолжения войны и закрытия Ормузского пролива.

Также Иран не согласен на переговоры, пока заморожены его активы за рубежом, добавил представитель внешнеполитического ведомства.

"Можете ли вы представить, что мы вступим в переговоры с Америкой по различным интересующим их темам, а морская блокада по-прежнему будет продолжаться, война будет продолжаться, наши активы будут заморожены?"

– Эсмаил Багаи

Кроме того, Иран по-прежнему требует отменить новые санкции, введенные против него за последние месяцы, добавил дипломат.

Он пояснил, что требования Ирана основаны на Исламабадском меморандуме, в котором четко прописаны обязательства обеих сторон.

США с ними согласились, но затем нарушили, обозначил Багаи.