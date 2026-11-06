Дагестан примет меры по прекращению загрязнения Каспия

Власти Дагестана разработают дорожную карту дальнейших действий, которые позволят предотвратить загрязнение Каспийского моря. Следуя намеченной программе, ученые определят основные ориентиры решения этой проблемы.

Власти Дагестана вплотную занялись проблемой загрязнения Каспийского моря и в скором времени подготовят дорожную карту, которая позволит по крайней мере приостановить этот процесс, заявил помощник президента РФ, специальный представитель президента по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев, сообщает пресс-служба главы Дагестана.

"Давайте примем решение, разработаем внятную дорожную карту с указанием конкретных ответственных за то или иное направление. После - перейдем к программным мероприятиям"

- Руслан Эдельгериев

В первую очередь нужно определить индикаторы, на которые ученые будут ориентироваться в дальнейшей работе по решению этой колоссальной проблемы, сказал Эдельгериев на совещании в Махачкале, передает портал "Это Кавказ".

Присутствовавший на совещании глава Дагестана Федор Щукин подчеркнул, что главной задачей властей на сегодняшний день остается сохранение Каспия, и дорожная карта позволит более предметно работать по всем направлениям.