Дагестан примет меры по прекращению загрязнения Каспия

Власти Дагестана вплотную занялись проблемой загрязнения Каспийского моря и в скором времени подготовят дорожную карту, которая позволит по крайней мере приостановить этот процесс, заявил помощник президента РФ, специальный представитель президента по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев, сообщает пресс-служба главы Дагестана.
"Давайте примем решение, разработаем внятную дорожную карту с указанием конкретных ответственных за то или иное направление. После - перейдем к программным мероприятиям"
- Руслан Эдельгериев
В первую очередь нужно определить индикаторы, на которые ученые будут ориентироваться в дальнейшей работе по решению этой колоссальной проблемы, сказал Эдельгериев на совещании в Махачкале, передает портал "Это Кавказ".
Присутствовавший на совещании глава Дагестана Федор Щукин подчеркнул, что главной задачей властей на сегодняшний день остается сохранение Каспия, и дорожная карта позволит более предметно работать по всем направлениям.