Вестник Кавказа

Цены на нефть продолжают демонстрировать умеренное снижение

Цены на нефть продолжают демонстрировать умеренное снижение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стоимость нефти продолжает умеренное снижение на мировых биржах, при этом фьючерсы марки Brent торгуются по более чем $97 за баррель, а котировки WTI — по $90,82.

Мировые цены на нефть умеренно снижаются после обрушения по итогам минувшей недели. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На лондонской бирже ICE Futures январские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на отметке $97,72 за баррель, потеряв 0,61% к уровню закрытия предыдущей сессии.

В ходе электронных торгов Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) декабрьские контракты на сорт WTI снизились до $90,82 за баррель.

Напомним, прошлая неделя завершилась для Brent рекордным с 2020 года обвалом на 16% и самым сильным падением в денежном выражении начиная с 1988 года, тогда как цена WTI за аналогичный период сократилась на 13%.

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