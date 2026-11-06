Климатическая конференция COP31 открывается в Анталье

Конференция ООН по изменению климата COP31 сегодня стартует в Анталье. Саммит лидеров пройдет 11-12 ноября под председательством Эрдогана.

Сегодня в Анталье в Турции начинает работу 31-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

Климатическая конференция COP впервые проходит в Турции.

Мероприятия COP31 продлятся 12 дней. Саммит лидеров пройдет в рамках конференции 11–12 ноября в Голубой зоне под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Участие в COP31 в Анталье примут представили 196 стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Евросоюза. На конференции под председательством министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурата Курума представители 196 стран и ЕС обсудят обязательства, политику и предлагаемые решения по борьбе с климатическим кризисом.

Участие в конференции подтвердили лидеры 102 стран и более 300 министров. Также получили одобрение заявки на размещение 160 павильонов и 90 офисов делегаций на площадке COP31. Аккредитацию для участия в COP31 получили более 45 тыс. климатических волонтеров из 154 стран.

Помимо Программы развития ООН (ПРООН), на COP31 на высоком уровне будут представлены Генеральная Ассамблея ООН, Европейская комиссия, Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Международное энергетическое агентство.

Турция планирует реализовать концепцию "COP действий", в основе которой лежат принципы достижения взаимопонимания путем диалога, принятие общей ответственности на основе консенсуса, преобразование обязательств в реальные решения с помощью конкретных действий.

Ожидается, что Голубую зону посетят около 100 тыс человек, включая представителей национальных делегаций.

Зеленую зону посетят около 1,5 млн человек, здесь предприниматели, ученые, представители организаций гражданского общества, молодежи, технологических стартапов и инновационных компаний смогут провести обмен климатическими решениями, установить партнерские связи и продемонстрировать инновационные проекты.