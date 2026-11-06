Анкара и Исламабад поздравили Баку с шестой годовщиной Дня Победы

Восьмого ноября Турция и Пакистан направили поздравительные обращения в адрес Азербайджана по случаю празднования шестой годовщины Дня Победы.
Министерство иностранных дел Турции опубликовало официальное заявление по случаю памятной даты.
"В шестую годовщину освобождения Карабаха от всей души поздравляем братский азербайджанский народ и государство с Днем Победы. С глубоким уважением и почтением чтим память всех героев, отдавших жизни за родную землю"
- МИД Турции
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в своем обращении подчеркнул, что 8 Ноября стало историческим свидетельством мужества, решимости и самоотверженности народа, которому удалось восстановить территориальную целостность страны после почти трех десятилетий.
"В шестую годовщину Дня Победы выражаю самые теплые поздравления моему дорогому брату, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а также храброму и братскому народу Азербайджана. Пакистан гордился тем, что стоял рядом с Азербайджаном в тот период, и всегда будет поддерживать его. Парад в честь Дня Победы, состоявшийся в прошлом году в Баку, в котором я имел честь принять участие вместе с президентом Ильхамом Алиевым, наглядно продемонстрировал нерушимые узы дружбы между нашими народами"
- Шахбаз Шариф
Кроме того, глава правительства Пакистана пожелал Азербайджану дальнейшего развития и новых успехов, а Южному Кавказу — двигаться к прочному миру и общему процветанию.