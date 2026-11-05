Щукин назвал приоритетные направления экономики Дагестана для молодежи

Глава Дагестана Федор Щукин назвал направления экономики республики, которые смогут обеспечить молодежь рабочими местами. По словам Щукина, такими сферами станут туризм и аграрный сектор.
"У нас есть достаточно серьезный задел для развития этого направления [создания рабочих мест], для перспективы - это развитие туризма, развитие сельскохозяйственной сферы, особенно [сфера] переработки. Это те направления, куда можно и нужно вовлекать нашу молодежь, потому что республика у нас молодежная"
– Федор Щукин
Как отметил глава региона, одной из основных целей властей является создание рабочих мест, что позволит удержать молодых людей в республике.
Отметим, что объем аграрного производства в Дагестане превысил 276 млрд рублей по итогам прошлого года.