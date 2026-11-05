Вестник Кавказа

Щукин назвал приоритетные направления экономики Дагестана для молодежи

Дагестан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Федор Щукин назвал туризм и аграрный сектор важнейшими направлениями экономики Дагестана, которые смогут дать рабочие места молодежи.

Глава Дагестана Федор Щукин назвал направления экономики республики, которые смогут обеспечить молодежь рабочими местами. По словам Щукина, такими сферами станут туризм и аграрный сектор. 

"У нас есть достаточно серьезный задел для развития этого направления [создания рабочих мест], для перспективы - это развитие туризма, развитие сельскохозяйственной сферы, особенно [сфера] переработки. Это те направления, куда можно и нужно вовлекать нашу молодежь, потому что республика у нас молодежная"

– Федор Щукин 

Как отметил глава региона, одной из основных целей властей является создание рабочих мест, что позволит удержать молодых людей в республике. 

Отметим, что объем аграрного производства в Дагестане превысил 276 млрд рублей по итогам прошлого года.

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