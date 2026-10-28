Иран предупредил Армению насчет "Маршрута Трампа"

Проект "Маршрут Трампа" (TRIPP) остается для Ирана красной линией, об этом республика прямо предупредила Армению, сообщил Велаяти.

Иран выступает против реализации проекта "Маршрут Трампа" и Армении известно о позиции республики, сообщил советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти в статье для газеты Ettelaat.

"Я прямо сказал послу Армении: если Трамп и его союзники попытаются переступить эту красную линию Ирана, мы переломаем им ноги"

– Али Акбар Велаяти

Он отметил, что еще аятолла Али Хаменеи говорил о том, что Иран "против создания Зангезурского коридора" на встречах с лидерами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Велаяти подчеркнул, что установки Али Хаменеи, связанные с внешней политикой и национальными интересами, "являются для Исламской Республики Иран красной линией".

В статье советник верховного лидера Ирана раскритиковал решение армянского парламента, который в конце октября ратифицировал рамочное соглашение о стратегическом партнерстве с США по проекту "Маршрут Трампа".