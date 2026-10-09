Вестник Кавказа

США активизировали разведовательную работу рядом с Ираном — КСИР

США активизировали разведовательную работу рядом с Ираном — КСИР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) считают, что Вашингтон активизировал разведывательную деятельность рядом с Ираном.

Соединенные Штаты усилили работу разведки рядом с Ираном, утверждает Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Официальная пресс-служба элитных частей ВС Исламской Республики заявила об этом в связи с перехватом американского беспилотника MQ-1 над островом Кешм на юге Ирана.

"Противник в течение последних нескольких дней, активизировав разведывательную деятельность и работу по рекогносцировке, предпринял усилия по выявлению систем противовоздушной обороны страны"

— пресс-служба КСИР

Однако, по заявлению иранских военных, они сорвали эти усилия, напомнив о перехвате летательных аппаратов.

По мнению КСИР, Соединенные Штаты готовятся к очередной эскалации иранского конфликта.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил о том, что допускает возобновления боевых действий против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс.

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