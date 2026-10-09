США активизировали разведовательную работу рядом с Ираном — КСИР

Соединенные Штаты усилили работу разведки рядом с Ираном, утверждает Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Официальная пресс-служба элитных частей ВС Исламской Республики заявила об этом в связи с перехватом американского беспилотника MQ-1 над островом Кешм на юге Ирана.
"Противник в течение последних нескольких дней, активизировав разведывательную деятельность и работу по рекогносцировке, предпринял усилия по выявлению систем противовоздушной обороны страны"
— пресс-служба КСИР
Однако, по заявлению иранских военных, они сорвали эти усилия, напомнив о перехвате летательных аппаратов.
По мнению КСИР, Соединенные Штаты готовятся к очередной эскалации иранского конфликта.
Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил о том, что допускает возобновления боевых действий против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс.