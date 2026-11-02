Вестник Кавказа

Подход ЕС к Грузии должен измениться – Кобахидзе

Брюссель
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Премьер Грузии сообщил о наличии у республики ценностей, которые соответствуют стандартам ЕС. Он также предложил Брюсселю начать диалог с Тбилиси.

Если кто-то хочет увидеть изменений в поведении Грузии, ему следует начать говорить со страной. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе во время выступления на саммите расширения ЕС в Брюсселе.

Он подчеркнул, что Грузия обладает своими ценностями, соответствующими стандартам Евросоюза – суверенитетом, демократей, верховенством закона и независимостью суда.

"Мы готовы говорить по всем вопросам. Давайте начнем диалог, если они представят аргументы по законам, по другим действиям – например, разве хорошо поддерживать метание "коктейлей Молотова", которые критикуют во Франции?" 

– Ираклий Кобахидзе

При этом он отметил, что Грузия полна оптимизма в отношении того, что тенденции изменятся.

Глава правительства добавил, что подход Евросоюза должен стать другим.

"В Европе необходим другой подход, и мы полны оптимизма, что подходы изменятся. Мы не марионетки" 

– грузинский премьер

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