Премьер Грузии сообщил о наличии у республики ценностей, которые соответствуют стандартам ЕС. Он также предложил Брюсселю начать диалог с Тбилиси.

Если кто-то хочет увидеть изменений в поведении Грузии, ему следует начать говорить со страной. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе во время выступления на саммите расширения ЕС в Брюсселе.

Он подчеркнул, что Грузия обладает своими ценностями, соответствующими стандартам Евросоюза – суверенитетом, демократей, верховенством закона и независимостью суда.

"Мы готовы говорить по всем вопросам. Давайте начнем диалог, если они представят аргументы по законам, по другим действиям – например, разве хорошо поддерживать метание "коктейлей Молотова", которые критикуют во Франции?"

– Ираклий Кобахидзе

При этом он отметил, что Грузия полна оптимизма в отношении того, что тенденции изменятся.

Глава правительства добавил, что подход Евросоюза должен стать другим.

"В Европе необходим другой подход, и мы полны оптимизма, что подходы изменятся. Мы не марионетки"

– грузинский премьер