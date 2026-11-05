Вестник Кавказа

Назван объем монетарного золота Нацбанка Грузии

иностранное золото
© Фото: Лев Любимов/ “Вестник Кавказа“
Нацбанк Грузии приобрел монетарного золота на $500 млн, доведя объем золотых активов до $1,365 млрд.

Объем монетарного золота в международных резервах Нацбанка Грузии составил $1,365 млрд, информирует финансовый регулятор. 

Объем золотых запасов страны в виде монет и слитков составил 16,6% от общего объема резервов страны. По данным Нацбанка, в июне и октябре была произведена покупка драгметалла на $500 млн. 

Отметим, что первые инвестиции грузинского Нацбанка в монетарное золото пришлись на 2024 год. В финрегуляторе мотивировали это решение диверсификацией международных активов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
910 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.