Рейсы из Актау в Дубай возобновит FlyArystan

Вскоре самолеты FlyArystan снова начнут летать из Актау в Дубай. Перевозчик включил в расписание два рейса в неделю.

Авиакомпания FlyArystan в ноябре вернется к выполнению прямых рейсов между Актау и Дубаем.

Рейсы по данному маршруту возобновятся с 21 ноября и будут выполняться по вторникам и субботам. Вылет из Актау по вторникам в 05:15, прибытие в Дубай в 09:50. Вылет в обратном направлении в 10:55 с прибытием в 17:25. По субботам рейс из Казахстана также утренний – 07:20 с прибытием в Дубай в полдень. Обратный вылет в 13:00, прибытие в Актау в 19:30.

Гражданам Казахстана для посещения ОАЭ с туристическими целями виза не требуется.