Баку планирует нарастить производство зеленой энергии до 4,4 млрд киловатт-часов

К 2030 году производство электроэнергии на ветровых и солнечных электростанциях в Азербайджане составит 4,4 млрд киловатт-часов.

Производство зеленой энергии в Азербайджане через четыре года может достигнуть показателей в 4,4 млрд киловатт-часов, следует из среднесрочных макроэкономических прогнозов, представленных в проекте пакета бюджетных документов на 2027 год.

Отмечается, что это на 1,3 млрд киловатт-часов или на 46,5% больше прогнозируемого показателя на 2027 год.

В документе сказано о том, что к 2030 году Азербайджан ускорит "зеленый" переход в энергетическом секторе, а также просматривается "увеличение доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии и создание новых генерирующих мощностей"

Также прогнозируется приведение инфраструктуры электросетей в соответствие с современными стандартами.

Ожидается, что основной рост производства ветровой и солнечной энергии придется на 2028 год и достигнет показателя в 4,3 млрд киловатт-часов.

В дальнейшем объем производства останется на уровне около 4,4 млрд киловатт-часов, следует из прогноза.

Также объем производства электроэнергии на тепловых электростанциях к 2030 году достигнет уровня 24,2 млрд киловатт-часов, или на 10,6% по сравнению с 2027 годом.

Кроме того, в этот период прогнозируется сокращение объема газа, который используется на тепловых электростанциях.

Ожидаемо будет расширен экспорт зеленой энергии, в связи с чем до 2030 года "предусматривается создание зон и коридоров зеленой энергии, а также расширение экспорта возобновляемых энергетических ресурсов Азербайджана на международные рынки", говорится в отчете.