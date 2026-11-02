В Азербайджане началось обсуждение проекта государственного бюджета на 2027 год

В парламенте Азербайджана стартовало рассмотрение и детальное обсуждение проекта государственного бюджета страны на 2027 год.

Сегодня в Азербайджане Милли Меджлис вынес на рассмотрение законопроект "О государственном бюджете на 2027 год".

Доходы государственного бюджета на следующий год прогнозируются на уровне 39 млрд 254 млн манатов ($23 млрд 90 млн), в то время как расходы, согласно оценкам, составят 42 млрд 400 млн манатов ($24 млрд 941 млн 176 тыс).

Ожидается, что доходы сводного бюджета Азербайджана в 2027 году закрепятся на уровне 47 млрд 619,2 млн манатов ($28 млрд 11,2 млн), а расходы составят 50 млрд 377,1 млн манатов ($29 млрд 633,5 млн). Это соответственно на 5,9% и 3,1% больше по сравнению с утвержденными прогнозами на 2026 год.