Red Wings начала продавать летние билеты в Израиль

Авиакомпания Red Wings приступила к продаже билетов на рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив, которые будут совершаться в марте-октябре следующего года.

Билеты на рейсы российского авиаперевозчика Red Wings в столицу Израиля Тель-Авив, которые будут выполняться в летнем сезоне 2027 года, можно купить уже сейчас, такое сообщение распространила пресс-служба авиакомпании.

Регулярные полеты в Тель-Авив будут совершаться из Москвы и Сочи.

"Билеты доступны на даты с 28 марта по 24 октября 2027 года"

- Red Wings

В сообщении уточняется, что из Москвы в Тель-Авив можно будет добраться на самолете Ту-204/214. Полеты Сочи-Тель-Авив будут выполнять лайнеры SSJ-100.

Время в пути из московского аэропорта Жуковский - 5 часов 55 минут. Дорога из Сочи в столицу Израиля короче на три часа - 2 часа 55 минут.