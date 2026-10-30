Отдых в Турции в 2027 году не станет дешевле

Российским туристам не стоит ожидать заметного снижения стоимости отдыха в Турции в следующем сезоне, поскольку за год доллар укрепился к турецкой лире примерно на 18,7%, а потребительские цены за девять месяцев текущего года выросли на 24,32%.

Надеяться на то, что отдых в так любимой россиянами Турции в следующем 2027 году подешевеет, не приходится: рост внутренних расходов в стране не позволяет туристическому сектору существенно снижать цены, заявил экс-аналитик Центрального банка Турции Онур Дашдемир.

"Рост доллара в Турции означает, что не стоит ожидать существенных изменений. Таким образом, отдых в Турции, вероятнее всего, сохранит высокий ценовой уровень и в следующем сезоне"

- Онур Дашдемир

Американская валюта за год в Турции подорожала примерно на 18,7%, а цены в стране по оценке Ассоциации средиземноморских туристических отельеров и операторов выросли на 24,32%. Это увеличивает издержки гостиничного бизнеса быстрее, чем меняется валютная выручка от иностранных гостей, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что российский турпоток по итогу текущего 2026 года может составить 6,5 млн человек или больше.

Туристический поток из России в Турцию в минувшем 2025 году составил 6,9 млн человек, годом ранее – 6,7 млн человек. В 2026 году за десять месяцев турпоток составил 5,7 млн россиян, что на 3% выше прошлогодних показателей. На этом фоне в АТОР считают, что всего за год Турцию может посетить число туристов, сравнимое с прошлогодним.