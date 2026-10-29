Сирия заинтересовалась присоединением к Мекканскому соглашению

Сирия может войти в Мекканское соглашение Турции, Пакистана и Саудовской Аравии – по информации сирийского министра иностранных дел, эта перспектива рассматривается в Дамаске.

Глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани сообщил сегодня об активных дискуссиях в переходном правительстве САР по вопросу присоединения республики к Мекканскому соглашению Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. Заявление было сделано на дипломатическом форуме "Манамский диалог" в Бахрейне.

Аш-Шейбани пояснил, что время, когда страны Ближнего Востока могли рассчитывать на обеспечение своей безопасности в изоляции от решения проблем соседей, прошло. По этой причине региональным государствам необходимо объединяет свои усилия по противостоянию угрозам безопасности.

"Мы стоим плечом к плечу с братскими государствами Персидского залива и Иорданией перед лицом любой агрессии и самым решительным образом осуждаем ракетные и беспилотные атаки"

– Асаад аш-Шейбани

Сирийский министр отметил, что безопасный Персидский залив соответствует национальным интересам Сирии, и Дамаск готов внести свой вклад в его стабилизацию. Также он обратил внимание на теснейшие отношения с Турцией в постасадовский период. В связи с этим для САР вполне естественно рассмотреть потенциал присодинения к Мекканскому соглашению.

Аш-Шейбани заверил ближневосточных партнеров, что Сирии удалось выйти из спирали гражданской войны, и теперь, благодаря усилиям по построению единой сирийской армии, Дамаск может рассматриваться региональными государствами как участник системы безопасности Ближнего Востока.