Школьница спасла ребенка из горящей машины в Дагестане

Ученица девятого класса, жительница Хасавюрта, вытащила ребенка из загоревшегося автомобиля. Она получит награду от главы ГУ МЧС по Дагестану.

Молодая жительница Дагестана спасла жизнь маленькому ребенку, вытащив его из горящей машины, сообщение о ее поступке распространила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Трагедия едва не произошла в Хасавюрте. На улице загорелась машина "Лада приора", в которой сидел шестилетний ребенок. Рядом с местом ЧП оказалась девятиклассница Марьям Акавова.

"Увидев ребенка в горящем автомобиле, девушка незамедлительно бросилась ему на помощь и вытащила малыша через окно машины"

- ГУ МЧС по Дагестану

Ни малыш, ни девушка не пострадали.

Марьям Акавова рассказала, что заметила, как в машине загорелся бардачок. После того, как она вытащила ребенка, пламя стало еще сильнее. А когда она вместе со спасенным малышом отбежала в сторону, автомобиль и вовсе вспыхнул.

В скором времени глава управления Муслим Девришбеков вручит школьнице награду.