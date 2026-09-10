Школьница спасла ребенка из горящей машины в Дагестане

Молодая жительница Дагестана спасла жизнь маленькому ребенку, вытащив его из горящей машины, сообщение о ее поступке распространила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Трагедия едва не произошла в Хасавюрте. На улице загорелась машина "Лада приора", в которой сидел шестилетний ребенок. Рядом с местом ЧП оказалась девятиклассница Марьям Акавова.
"Увидев ребенка в горящем автомобиле, девушка незамедлительно бросилась ему на помощь и вытащила малыша через окно машины"
- ГУ МЧС по Дагестану
Ни малыш, ни девушка не пострадали.
Марьям Акавова рассказала, что заметила, как в машине загорелся бардачок. После того, как она вытащила ребенка, пламя стало еще сильнее. А когда она вместе со спасенным малышом отбежала в сторону, автомобиль и вовсе вспыхнул.
В скором времени глава управления Муслим Девришбеков вручит школьнице награду.