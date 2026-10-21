Вестник Кавказа

Нацбанк Грузии подписал соглашения с Bank of China

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ряд соглашений были заключены сегодня между Национальным банком Грузии и Bank of China. Церемония состоялась на Тбилисском финансовом саммите.

Сегодня Национальный банк Грузии в Тбилиси подписал соглашения с Bank of China, такое сообщение распространила пресс-служба регулятора.

Подписание состоялось в ходе Тбилисского финансового саммита. Подписи под документами поставили председатель Нацбанка Грузии Натия Турнава и исполнительный вице-президент Bank of China Ян Цзюнь.

В том числе стороны подписали рамочное соглашение по инвестициям на китайском межбанковском рынке облигаций (CIBM).

"Данное соглашение будет способствовать расширению инвестиционных возможностей (Нацбанка Грузии – ред.) на китайском финансовом рынке и совершенствованию управления финансовыми рисками"

- пресс-служба регулятора

Натия Турнава высоко оценила процесс развития сотрудничества с Bank of China. По словам главы регулятора, благодаря ему перед коммерческими банками откроются новые возможности для работы с международной банковской сетью, а также для трансграничных платежей и расчетов.

"Наша цель - содействовать развитию прямого сотрудничества между грузинскими и китайскими финансовыми учреждениями и в целом расширять международные связи финансового сектора Грузии"

- Натия Турнава

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