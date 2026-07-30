CAS постановил допустить сборные России к международным хоккейным турнирам

Сборные России по хоккею должна быть допущена к турнирам Международной федерации хоккея (IIHF), гласит решение CAS. В Минспорта РФ отметили, что Спортивный арбитражный суд все требования ФХР по ключевым пунктам.

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить сборные России к международным соревнованиям. Об этом рассказал глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.

"CAS отменил все пять резолюций Совета IIHF и обязал допустить российские команды к участию в соревнованиях IIHF, на которые распространялись указанные резолюции. Таким образом, CAS признал требования Федерации хоккея России по ключевым пунктам обоснованными и отменил решения IIHF, препятствовавшие участию российских команд в международных соревнованиях"

– российский министр

Глава ведомства отметил, что ИИХФ обязана будет учесть постановление суда и обеспечить участие российских команд в соответствующих турнирах IIHF в сезоне-2026/27.

"Решение CAS ставит точку в этом вопросе, поскольку является окончательным и обжалованию не подлежит"

– Михаил Дегтярев

Он добавил, что впереди предстоит сложная работа с совместно с IIHF по реализации решения CAS и возвращению российских команд к участию в соревнованиях под ее эгидой.

"Ближайшее соревнование – Молодежный Чемпионат мира состоится в Канаде в городах Эдмонтон и Ред-Дир"

– глава Минспорта РФ

Решение Спортивного арбитражного суда уже прокомментировали в Международной федерации хоккея. Там отметили, что разочарованы решением CAS заявить российскую национальную команду на все чемпионаты под эгидой IIHF с немедленным вступлением решения в силу.

"IIHF не согласна с данной частью постановления и настаивает на том, что принятые ранее решения были необходимы для обеспечения безопасности всех участников, а также для сохранения целостности соревнований. Несмотря на то что IIHF признает авторитет CAS и будет действовать в соответствии с его решением, это постановление не снимает тех опасений, которые учитывались при вынесении оценки IIHF"

– Международная федерация хоккея

В IIHF акцентировали внимание на том, что решение CAS грозит серьезными практическими последствиями для турниров, подготовка к которым уже находится на продвинутой стадии.

"Изменения в составе участников требуют масштабной координации с соответствующими национальными федерациями, организационными комитетами и принимающими сторонами. Это включает в себя пересмотр форматов соревнований, расписаний, организации поездок и проживания, а также мер по обеспечению безопасности"

– ИИХФ

В заявлении сказано, что решение CAS не учитывает практические аспекты, которые невозможно реализовать незамедлительно.

"IIHF в срочном порядке оценит необходимые шаги и временные затраты для исполнения решения и устранить его операционные последствия. Приоритетами в этой работе останутся обеспечение безопасности всех участников и сохранение целостности каждого из чемпионатов"

– Международная федерация хоккея

В IIHF добавили, что позднее предоставят дополнительные сведения о реализации решения и аспектах проведения международных соревнований.