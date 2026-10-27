Вестник Кавказа

Грузия начала работу по строительству нового посольства в Баку

Дворец Ширваншахов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новое посольство Грузии построят в азербайджанской столице. Грузинские власти уже дали старт работам для реализации проекта.

Грузия приступила к закупке проектных и строительных работ для возведения нового здания посольства в столице Азербайджана. Об этом гласит распоряжение премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе.

Организовать реализацию проекта поручено Фонду муниципального развития.

Новое здание посольства и резиденция посла появятся в Ясамальском районе Баку, на пересечении улиц Наримана Нариманова и Башира Сафароглу. Под строительство выделен участок площадью почти 3,5 тыс квадратных метров.

Проектирование и строительные работы будут объединены в один контракт. Это означает, что подрядчик будет отвечать сразу за два этапа работ.

Напомним, сейчас грузинское посольство в Баку находится в Наримановском районе на улице Яшара Гусейнова. Земля под новое посольство и резиденцию грузинского посла была передана Азербайджаном в начале прошлого года.

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