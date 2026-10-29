США отзывают часть своих сотрудников посольств из стран Ближнего Востока

Власти США решили временно сократить число сотрудников американских посольств в странах Ближнего Востока. Вашингтон пошел на этот шаг в связи с обострением противостояния Саудовской Аравии и хуситов.

Государственный департамент Соединенных Штатов временно сокращает число сотрудников в посольствах в ряде стран Ближнего Востока. Об этом рассказали источники в самом Госдепе.

Сокращения уже затронули посольства в Саудовской Аравии, а сейчас распространились на посольства в Иордании, Катаре, Ливане и ОАЭ, передает портал Al-Monitor.

По его данным, власти США приняли такое решение в связи с эскалацией ситуации в регионе со стороны йеменских хуситов из движения "Ансар Аллах".



Напомним, три недели назад американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время решит, стоит ли США присоединяться к атакам Саудовской Аравии на хуситов.