В Ормузском проливе произошел инцидент с двумя нефтяными танкерами

КСИР сообщил о том, что в акватории Ормузского пролива зафиксирован очередной инцидент с участием сразу двух нефтяных танкеров, попытавшихся изменить маршрут.

Сегодня представители КСИР выступили с заявлением об очередной ситуации, произошедшей с двумя крупными нефтяными танкерами во время прохождения через Ормузский пролив. Соответствующую информацию публикует портал Ynet.

В сообщении уточняется, что суда попытались скрытно изменить маршрут следования. Танкеры планировали покинуть акваторию пролива в обход установленных правил.

"Оба танкера отключили все свои системы навигации и определения местоположения и при содействии американских военных попытались выйти из пролива по неразрешенному маршруту"

- КСИР

Отметим, по данным Международной морской организации ООН (IMO), в октябре было зафиксировано наибольшее количество атак на торговые суда в Ормузском проливе с момента начала конфликта между США и Ираном.