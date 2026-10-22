Азербайджан и страны Центральной Азии объединят QR-платежи

Объединение платежных систем готовят Азербайджан и страны Центральной Азии. Единая платежная платформа должна быть разработана до конца года.
Азербайджан и четыре страны Центральной Азии намерены сформировать единое платежное пространство, объединив систему QR-платежей, передает пресс-служба Нацбанка Казахстана.
Электронный способ оплаты смогут использовать во время поездок жители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Также граждане этих стран смогут отправлять и получать денежные переводы в приложении своего банка.
Сообщается, что инициатива будет проработана до конца 2026 года.