Вестник Кавказа

Азербайджан и страны Центральной Азии объединят QR-платежи

Азербайджан и страны Центральной Азии объединят QR-платежи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Объединение платежных систем готовят Азербайджан и страны Центральной Азии. Единая платежная платформа должна быть разработана до конца года.

Азербайджан и четыре страны Центральной Азии намерены сформировать единое платежное пространство, объединив систему QR-платежей, передает пресс-служба Нацбанка Казахстана. 

Электронный способ оплаты смогут использовать во время поездок жители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Также граждане этих стран смогут отправлять и получать денежные переводы в приложении своего банка. 

Сообщается, что инициатива будет проработана до конца 2026 года.

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