Вестник Кавказа

На освобожденных территориях Азербайджана высадили более 600 га леса

На освобожденных территориях Азербайджана высадили более 600 га леса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На освобожденных территориях Азербайджана продолжается масштабное озеленение, к настоящему времени посадочные работы охватили уже более 600 га лесного фонда.

На освобожденных территориях Азербайджана продолжается восстановление природы, к настоящему времени лесопосадочные работы охватили 610 га в Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском, Агдеринском, Лачинском и Физулинском районах.

Об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов АР Вугар Каримов на заседании в Агдаме.

"На земельных участках, предусмотренных документами территориального планирования Агдамского, Физулинского, Джебраильского и Зангиланского районов для создания новых зеленых полос, уже сформированы массивы зеленых насаждений общей площадью 205 га"

- Вугар Каримов

Замминистра добавил, что при планировании мероприятий по восстановлению лесов обязательно учитываются работы по разминированию территорий и очистке их от неразорвавшихся боеприпасов.

Отметим, в заседании принимают участие представители госорганов, спецпредставительств президента Азербайджана в освобожденных районах и городе Ханкенди, а также служб восстановления. Участники обсуждают соблюдение экологических требований при реализации инфраструктурных проектов и удаление насаждений на освобожденных территориях.

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