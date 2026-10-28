Вэнс: Трамп не допустит бесконечной войны с Ираном

Военный конфликт США с Ираном длится уже семь месяцев, но он не превратится в бесконечную войну, этого не допустит Трамп, заявил Вэнс.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп не позволит войне с Ираном стать бесконечной, передает телеканал Fox News.

"Мы так или иначе участвуем в конфликте с Ираном уже семь месяцев. Я обещаю, что Дональд Трамп не позволит этому превратиться в бесконечную войну"

– Джей Ди Вэнс

Конфликт стартовал 28 февраля. В середине июня стороны подписали меморандум о взаимопонимании и на некоторое время боевые действия прекратились. В июле обмен ударами продолжился. В августе США перешли к экономическому давлению на Иран. Сейчас в Белом доме размышляют о новых ударах по Исламской Республике, но решение не принято.