Вестник Кавказа

Глава МИД России прибыл в США на СМИД G20

Глава МИД России прибыл в США на СМИД G20
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в США на двухдневное совещание глав МИД стран G20.

Российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибыла в город Атланту (штат Джорджия, США) для участия в Совещании министров иностранных дел (СМИД) стран Группы двадцати (G20).

Самолет приземлился в аэропорту Атланты, время в пути в облет недружественных стран заняло 20 часов.

СМИД G20 будет проходить 30 и 31 октября и станет подготовкой к саммиту лидеров стран G20 в декабре в Майами.

Данный визит Лаврова в США, за исключением поездки на саммит на Аляску, стал первым за семь лет, когда глава МИД РФ прибыл для участия в мероприятии не по линии ООН в Нью-Йорке.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1125 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.