Вестник Кавказа

Отношения Турции и России проверены историей – посол

Посольство Турции в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Танжу Бильгич прокомментировал текущие отношения Турции и России. Он отметил, что они всегда занимали исключительное место в истории обеих стран.

Российско-турецкие отношения проверены историей. Об этом заявил посол Турции в России Танжу Бильгич в ходе торжественного вечера по случаю 103-й годовщины образования Турецкой Республики.

По его словам, отношения развиваются на благо обоих народов.

"Хотя отношения между Турцией и Россией время от времени переживали свои взлеты и падения, они всегда занимали исключительное место в истории обоих государств"

– турецкий посол

Он отметил, что Анкара и Москва сотрудничают по многим вопросам, а несомненная заслуга в таком укреплении двусторонних отношений принадлежит лидерам стран – Реджепу Тайипу Эрдогану и Владимиру Путину,

Помимо этого, он оценил важность экономических связей Турции и России. Дипломат напомнил, что двусторонний товарооборот сегодня составляет примерно $50 млрд в год.

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