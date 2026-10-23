Отношения Турции и России проверены историей – посол

Российско-турецкие отношения проверены историей. Об этом заявил посол Турции в России Танжу Бильгич в ходе торжественного вечера по случаю 103-й годовщины образования Турецкой Республики.
По его словам, отношения развиваются на благо обоих народов.
"Хотя отношения между Турцией и Россией время от времени переживали свои взлеты и падения, они всегда занимали исключительное место в истории обоих государств"
– турецкий посол
Он отметил, что Анкара и Москва сотрудничают по многим вопросам, а несомненная заслуга в таком укреплении двусторонних отношений принадлежит лидерам стран – Реджепу Тайипу Эрдогану и Владимиру Путину,
Помимо этого, он оценил важность экономических связей Турции и России. Дипломат напомнил, что двусторонний товарооборот сегодня составляет примерно $50 млрд в год.