Отношения Грузии и США обсудили Кобахидзе и Остриан

Ираклий Кобахидзе провел сегодня встречу с и.о. посла США в Грузии. Главной темой переговоров стали отношения двух стран.

В Тбилиси 29 октября прошла встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и исполняющей обязанности посла Соединенных Штатов в республике Кортни Остриан. Об этом рассказали в администрация грузинского правительства.

В ходе встречи Кобахидзе поздравил американского дипломата с назначением на должность и пожелал ей успехов.

Стороны поговорили об отношениях Тбилиси и Вашингтона.

"Премьер-министр еще раз подтвердил, что Грузия готова к восстановлению стратегического партнерства с США с чистого листа"

– администрация правительства

Грузинский премьер отметил, что исполняющая обязанности посла играет важную роль в данном процессе.

Согласно информации, на встрече также присутствовал Леван Жоржолиани, руководитель администрации грузинского правительства Грузии.