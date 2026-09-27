Отношения Грузии и США обсудили Кобахидзе и Остриан

В Тбилиси 29 октября прошла встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и исполняющей обязанности посла Соединенных Штатов в республике Кортни Остриан. Об этом рассказали в администрация грузинского правительства.
В ходе встречи Кобахидзе поздравил американского дипломата с назначением на должность и пожелал ей успехов.
Стороны поговорили об отношениях Тбилиси и Вашингтона.
"Премьер-министр еще раз подтвердил, что Грузия готова к восстановлению стратегического партнерства с США с чистого листа"
– администрация правительства
Грузинский премьер отметил, что исполняющая обязанности посла играет важную роль в данном процессе.
Согласно информации, на встрече также присутствовал Леван Жоржолиани, руководитель администрации грузинского правительства Грузии.