В России высоко оценили организацию чемпионата мира U-15 в Баку

Генсек Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил о высоком уровне организации чемпионата мира и фестиваля по футболу для игроков до 15 лет в Баку. Митрофанов отметил качество инфраструктуры, которая была создана для проведения масштабного мероприятия.
"Прежде всего хочется поблагодарить руководство Ассоциации футбольных федераций Азербайджана и руководство страны. Потому что за столь короткий срок создали такую спортивную инфраструктуру для проведения фестиваля"
– Максим Митрофанов
Митрофанов отметил уникальность построенного в Баку спортивного комплекса. По его словам, Москва изучит опыт Азербайджана в проведении международного турнира.
Глава РФС также отметил атмосферу и радушный прием, оказанный азербайджанской стороной в Баку.
"Для России это понятный город, который нас тепло принимает. Поэтому наша сборная здесь чувствует себя очень комфортно"
– Максим Митрофанов