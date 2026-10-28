В России высоко оценили организацию чемпионата мира U-15 в Баку

Максим Митрофанов дал высокую оценку организации чемпионата мира по футболу U-15 в Баку. Генсек РФС отметил инфраструктуру и атмосферу, созданную азербайджанской стороной.

Генсек Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил о высоком уровне организации чемпионата мира и фестиваля по футболу для игроков до 15 лет в Баку. Митрофанов отметил качество инфраструктуры, которая была создана для проведения масштабного мероприятия.

"Прежде всего хочется поблагодарить руководство Ассоциации футбольных федераций Азербайджана и руководство страны. Потому что за столь короткий срок создали такую спортивную инфраструктуру для проведения фестиваля"

– Максим Митрофанов

Митрофанов отметил уникальность построенного в Баку спортивного комплекса. По его словам, Москва изучит опыт Азербайджана в проведении международного турнира.

Глава РФС также отметил атмосферу и радушный прием, оказанный азербайджанской стороной в Баку.

"Для России это понятный город, который нас тепло принимает. Поэтому наша сборная здесь чувствует себя очень комфортно"

– Максим Митрофанов