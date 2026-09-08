Мехрибан Алиева посетила презентацию спектакля "Чайка"

В четверг, 29 октября, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева посетила в Баку презентацию спектакля "Чайка". Об этом сообщают азербайджанские СМИ.
Мероприятие прошло в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре в рамках международного фестиваля искусств (BIAF-2026).
Спектакль, подготовленной на основе пьесы Антона Павловича Чехова "Чайка", представил Академический Малый драматический театр - Театр Европы (МДТ).
Вместе с Мехрибан Алиевой спектакль посмотрели вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева.
В постановке Льва Додина приняли участие народный артист России Сергей Курышев, заслуженные артисты Елизавета Боярская, Игорь Черневич и другие. Художником-постановщиком и художником по костюмам спектакля является Александр Боровский.
Напомним, Бакинский международный фестиваль искусств продлится до 8 ноября. Он проводится во второй раз.