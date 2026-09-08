Вестник Кавказа

Мехрибан Алиева посетила презентацию спектакля "Чайка"

Мехрибан Алиева посетила презентацию спектакля "Чайка"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Баку прошла премьера спектакля "Чайка", подготовленного на основе пьесы Антона Павловича Чехова. Его представил российский театр МДТ.

В четверг, 29 октября, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева посетила в Баку презентацию спектакля "Чайка". Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Мероприятие прошло в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре в рамках международного фестиваля искусств (BIAF-2026).

Спектакль, подготовленной на основе пьесы Антона Павловича Чехова "Чайка", представил Академический Малый драматический театр - Театр Европы (МДТ). 

Вместе с Мехрибан Алиевой спектакль посмотрели вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева.

В постановке Льва Додина приняли участие народный артист России Сергей Курышев, заслуженные артисты Елизавета Боярская, Игорь Черневич и другие. Художником-постановщиком и художником по костюмам спектакля является Александр Боровский.

Напомним, Бакинский международный фестиваль искусств продлится до 8 ноября. Он проводится во второй раз. 

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