ЦАХАЛ просит срочно увеличить расходы из-за Ирана – СМИ

В ЦАХАЛ выступают за срочное увеличение расходов на оборону. Израильские военные опасаются возможного обострения конфликта с Ираном.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) требует срочно увеличить оборонный бюджет в связи с растущей напряженностью вокруг Ирана. Об этом сообщают израильские средства массовой информации.

По данным портала Ynet, оборонный бюджет еврейского государства обновляет исторические рекорды. До начала войны в 2023 году расходы на оборону составляли около $22,4 - 25,6 млрд. Оборонный бюджет на текущий год планировался в марте на уровне $35,5 млрд, однако в результате два раза пересматривался и сейчас достиг уже $50,5 млрд.

Портал отмечает, что за неделю до выборов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал с главами Минобороны Исраэлем Кацем и Минфина Бецалелем Смотричем выделение дополнительных $8 млрд на нужды оборонного ведомства сразу после 27 октября, когда пройдет голосование.

Ynet обращает внимание на то, что сейчас ЦАХАЛ вынужден действовать сразу на трех фронтах – в Ливане, Сирии и секторе Газа. Согласно предварительным оценкам, на эти цели еженедельно уходит $650 млн. Кроме того, в Израиле сохраняют высокую степень готовности к возможному возобновлению военного противостояния с Ираном, что требует срочных закупок вооружений.