Вестник Кавказа

Глава МОНКС Армении посетит Монако

Глава МОНКС Армении посетит Монако
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В начале следующего месяца в Монако пройдет конференция министров стран-членов Совета Европы, ответственных за спорт. Армению на встрече будет представлять Жанна Андреасян.

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян отправится с визитом в Монако. Об этом рассказали в правительстве республики.

Поездка запланирована на 3-4 ноября. В Монако Андреасян поучаствует в 19-й конференции министров стран-членов Совета Европы, ответственных за спорт.

Кроме того, армянский министр посетит пленарное заседание Консультативного комитета Расширенного частичного соглашения по спорту и примет участие в других сопутствующих мероприятиях.

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