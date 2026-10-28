В Нальчике открылась выставка народного художника Адыгеи Рамазана Хуажева

В Нальчике открылась персональная выставка народного художника Адыгеи Рамазана Хуажева. В столицу Кабардино-Балкарии привезли свыше 60 живописных полотен, а также работы из дерева.
"В Кабардино-Балкарии хотелось показать лучшие работы. Для того, чтобы собрать всю серию целиком, я даже повторил работы, которые находятся в собраниях вне республики, вне страны. Многое из того, что вы видите, живопись, декоративно-прикладное искусство, они уже мне не принадлежат, я одолжил их и собрал вот в такую экспозицию"
– Рамазан Хуажев
Отметим, что Хуажев является членом Coюза xyдожников Poccии. Художник награжден зoлoтoй мeдaлью Coюзa. Произведения Хуажева представлены в Haционaльном мyзee Адыгеи, а также в Гocyдapcтвeнном музее искyccтва нapoдoв Bocтoка, передает ТАСС.