Нефть с поставками в декабре и январе дорожает на 3%

На мировой бирже на 3% поднялись цены на нефть этим утром – дорожают фьючерсы как на Brent, так и на WTI.

На лондонской бирже ICE зафиксирован рост цен на нефть марки Brent.

Декабрьские фьючерсы на Brent на 04:49 мск прибавили 2,9%, достигнув $114,01 за баррель. Спустя несколько минут рост замедлился до 2,74%.

Январские фьючерсы на Brent на 04.44 мск подорожали на 2,53%, до $113,6 за баррель.

Также растут цены на фьючерсы на нефть марки WTI: ноябрьские поставки прибавили 1,95% и торгуются по $104,78 за баррель, декабрьские на 04.50 мск торгуются по $104,94, что выше данных закрытия прошлой торговой сессии на 2,88%.