Вестник Кавказа

В Агдам и Ходжавенд в Карабахе возвращаются более 250 человек

Усыпальница карабахских ханов
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
Сегодня на освобожденные территории Азербайджана вернется еще одна группа бывших вынужденных переселенцев. Азербайджанские семьи возвращаются в родные Агдам и Ходжавенд.

В рамках "Великого возвращения" на освобожденные от армянской оккупации азербайджанские территории продолжают возвращаться жители.

30 октября пополнение ждет Агдам и Ходжавенд: в город Агдам возвращаются 70 семей в составе 238 человек, в село Гузейхырман Ходжавендского района – 8 семей, 34 человека.

Процесс осуществляется в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ранее эти семьи временно жили в разных регионах Азербайдана, зачастую в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

 

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