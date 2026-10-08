В Агдам и Ходжавенд в Карабахе возвращаются более 250 человек

Сегодня на освобожденные территории Азербайджана вернется еще одна группа бывших вынужденных переселенцев. Азербайджанские семьи возвращаются в родные Агдам и Ходжавенд.
В рамках "Великого возвращения" на освобожденные от армянской оккупации азербайджанские территории продолжают возвращаться жители.
30 октября пополнение ждет Агдам и Ходжавенд: в город Агдам возвращаются 70 семей в составе 238 человек, в село Гузейхырман Ходжавендского района – 8 семей, 34 человека.
Процесс осуществляется в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Ранее эти семьи временно жили в разных регионах Азербайдана, зачастую в общежитиях, санаториях и административных зданиях.