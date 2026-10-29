Обострение конфликта США и Ирана может поднять цены на нефть до $131

Аналитики из оксфордского OIES считают, что если в ближайшее время произойдет эскалация конфликта на Ближнем Востоке, то нефтяные цены взлетят до $131 за баррель.

Цена на нефть марки Brent в конце года может подняться до $131 за баррель, если иранский конфликт вновь обострится, об этом говорится в октябрьском отчете Оксфордского института энергетических исследований (OIES) OIES Oil Monthly.

Сообщается, что если конфликт приведет к новым сбоям в отчасти воссстановившихся поставках энергоресурсов с Ближнего Востока, то нефтяные цены окажутся сильно выше базового сценария.

"На фоне истощенных запасов в таком сценарии цена Brent может вырасти до $131 за баррель в четвертом квартале 2026 года и до $96 в 2027 году. Это соответственно на 19 и 9 долларов выше базового прогноза"

– OIES

В случае, если ситуация в ближайшее время останется прежней - конфликт не будет урегулирован, а поставки нефти будут медленно восстанавливаться с учетом ограничений и рисков, то прогнозируется рост цены на Brent до $117 за баррель в четвертом квартале 2026 года и до $96 в 2027 году.

"Дипломатический прорыв в четвертом квартале 2026 года, который приведет к снятию американской блокады иранских портов и ослаблению контроля за соблюдением санкций, может способствовать увеличению экспорта нефти, снижению транспортных расходов и рисков перебоев. В результате цена Brent в 2027 году может опуститься до $83 за баррель"

– OIES