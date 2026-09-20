Моздок и Ардон стали городами воинской доблести

Двум городам Северной Осетии – Моздоку и Ардону - присвоили звания населенных пунктов воинской доблести, депутаты законодательного собрания республики одобрили это решение, назвав их общей гордостью осетинского народа.

Двум городам Северной Осетии, Моздоку и Ардону, присвоены звания "Населенный пункт воинской доблести", сообщает сайт законодательного собрания республики.

"Ардон и Моздок - знаковые города для нашей республики. Ардон в годы Великой Отечественной войны два месяца находился в оккупации, но мирные жители проявили мужество и выдержку. Моздок в годы войны был важнейшим населенным пунктом. Эти города - наша общая гордость"

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В Моздоке родились 8 Героев Советского Союза, 4 Героя России и 7 Героев Социалистического Труда, напомнили народные избранники, передает портал "Это Кавказ".

Еще одно селение, удостоившееся почетного звания РСО-Алания "Населенный пункт воинской доблести" – Комсомольское, из которого на фронт ушли 68 человек, а вернулось только 12.

Мужество и самоотверженность жителей селения красной нитью вписано в историю республики: здесь помнят братьев Сидаковых и Цомартовых, а также членов еще нескольких семей, где по четыре-пять братьев ушли на войну и не вернулись с полей сражений, отметил спикер парламента Северной Осетии Таймураз Тускаев.