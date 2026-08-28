Вестник Кавказа

Стало известно, кто построит в Телави пассажирский терминал

Аэропорт Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Назван победитель тендера на строительство пассажирского терминала в аэропорту Телави. Им стала компания "Билдкингс".

Тендер на строительство пассажирского терминала аэропорта Телави в Грузии выиграла компания "Билдкингс" – единственная компания, принявшая участие в тендере, объявленном в августе Объединением аэропортов Грузии.

Компания намерена выполнить все работы за 11,65 млн лари – $4,5 млн, об этом говорится на сайте грузинского Агентства госзакупок.

Отметим, что предполагаемая по тендеру стоимость была выше и составляла 13,27 млн лари.

Строительство нового пассажирского терминала в аэропорту должно быть завершено не позднее чем через 21 месяц после подписания договора. В настоящее время идет подготовка договора.

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