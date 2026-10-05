Министр: в Карабахе появится тепличный комплекс на 230 га

Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов рассказал о планах реализовать на освобожденных от оккупации землях проект промышленной теплицы площадью 230 га.
Он сообщил, что предприниматели проявляют серьезный интерес к животноводству, садоводству и тепличному сектору. Также в стране внедряется современная система орошения.
"На конец 2025 года в стране насчитывалось 130 тыс га земель с современным орошением. Сейчас этот показатель превышает 155 тыс га"
– Меджнун Мамедов
В начале октября глава Минсельхоза АР сообщал, что в республике планируется наращивать площади тепличных хозяйств для производства продукции с более высокой добавленной стоимостью, в том числе теплицы, в которых применяются интенсивные и современные технологии, появятся в Карабахе на единой территории.