Армения и ЕС обсудили либерализацию визового режима

Ереван и Брюссель продолжают развивать диалог по либерализации визового режима: прошла встреча вице-премьера Армении с замглавы директора Еврокомиссии по вопросам миграции.
Вице-премьер Армении Мгер Григорян провел переговоры с делегацией еврочиновников во главе с замглавы директора Еврокомиссии по вопросам миграции Йоханнесом Лухнером.
В переговорах приняла участие глава МВД Армении Арпине Саргсян. Также в разговоре принял участие дипломат от ЕС Василис Марагос.
Вице-премьер Армении отметил важность смягчения визовых условий для развития контактов между гражданами РА и стране ЕС, а также повышения мобильности.
Отметим, что Ереван и Брюссель находятся на стадии реализации Плана действий по либерализации визового режима. Еврочиновники проводят мониторинг ситуации в стране, которая должна выполнить 53 рекомендации Брюсселя.