Вестник Кавказа

Армения и ЕС обсудили либерализацию визового режима

Армения и ЕС обсудили либерализацию визового режима
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ереван и Брюссель продолжают развивать диалог по либерализации визового режима: прошла встреча вице-премьера Армении с замглавы директора Еврокомиссии по вопросам миграции.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян провел переговоры с делегацией еврочиновников во главе с замглавы директора Еврокомиссии по вопросам миграции Йоханнесом Лухнером. 

В переговорах приняла участие глава МВД Армении Арпине Саргсян. Также в разговоре принял участие дипломат от ЕС Василис Марагос. 

Вице-премьер Армении отметил важность смягчения визовых условий для развития контактов между гражданами РА и стране ЕС, а также повышения мобильности. 

Отметим, что Ереван и Брюссель находятся на стадии реализации Плана действий по либерализации визового режима. Еврочиновники проводят мониторинг ситуации в стране, которая должна выполнить 53 рекомендации Брюсселя.

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