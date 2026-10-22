В АТОР оценили шансы на отмену all inclusive в Турции

Полная отмена системы питания all inclusive на курортах Турции маловероятна, однако в будущем этот формат может получить разделение на ценовые категории, сообщили в АТОР.

В Ассоциации туроператоров России считают маловероятным отказ от формата all inclusive в турецких отелях, допуская при этом его разделение на классы. С такой оценкой выступила исполнительный директор организации Майя Ломидзе на полях Форума туристических территорий FTT-2026.

"Мы считаем, что это маловероятное развитие событий - отмена all inclusive в Турции. Пересмотр формата, введение дополнительной градации, чтобы были all inclusive, ultra all inclusive, эконом all inclusive - такое возможно. Я думаю, что это было бы закрепление термина над реалиями гостиничной индустрии Турции"

- Майя Ломидзе

Она отметила, что формат all inclusive уже зависит от конкретного отеля. Переход к официальной классификации потребует времени и не коснется следующего сезона.

Ранее представитель отельной сети Kilit Group Толга Килит предложил разбить концепцию all inclusive на пять уровней: Eco, Eco Plus, средний, высокий и люксовый.

Отметим, к разработке новой многоуровневой системы тарифов для турецких гостиниц инициаторы рассчитывают привлечь Министерство культуры и туризма Турции.