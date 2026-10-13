Нальчику прочат лидерство в оздоровительном туризме

Столица Кабардино-Балкарии в скором времени может вернуть себе лидерство в российской оздоровительной индустрии: для этого у нее есть все необходимое.

Нальчик обладает всем, чтобы стать одним из флагманов оздоровительной индустрии страны, заявил по итогам выездной сессии Всероссийского оздоровительного фестиваля "Здорово на все 100" президент Национального оздоровительного альянса России Андрей Попов.

"У Нальчика высокий потенциал и возможности вернуть былое название "Оздоровительной жемчужины России". Старт всероссийского движения "Пришло время жить до ста!" доказал: регион обладает всеми ресурсами, чтобы стать одним из флагманов оздоровительной индустрии страны"

- Андрей Попов

Фестиваль выполнил свою важную социальную миссию: он стал настоящим праздником здоровья для горожан и гостей курорта. Городские власти грамотно организовали мастер-классы по дыхательным практикам, йоге и фитооздоровлению, а также зону комплексного медицинского тестирования, отметил Попов, передает портал "Это Кавказ".

В ходе выездной сессии были наработаны методики и предложения по оздоровлению населения. Вскоре они войдут в федеральную цифровую платформу лучших практик России, а итоговая дорожная карта будет передана в профильные ведомства, добавил Андрей Попов.

Напомним, ранее мы писали о том, что здравницы СКФО стали популярнее черноморских курортов: туристы минувшим летом все чаще выбирали Северный Кавказ вместо традиционных черноморских курортов, а сами регионы СКФО показали устойчивую динамику роста, несмотря на снижение внутреннего турпотока по России на 3−4%. При этом неизменно высокий интерес сохраняется к Дагестану и круглогодичным санаторным курортам Кавказских Минеральных Вод.