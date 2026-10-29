Вестник Кавказа

Белый дом скептически относится к возможной сделке с Тегераном – СМИ

Белый дом скептически относится к возможной сделке с Тегераном – СМИ
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Semafor: администрация Трампа скептически оценивает перспективы заключения сделки с Ираном. Трамп и военное командование США склоняются к возобновлению ударов по ИРИ.

Белый дом скептически оценивает перспективы заключения сделки с Ираном. Власти США обеспокоены высоким уровнем недоверия с обеих сторон, передает Semafor. 

"Мы уже через это проходили. Ни одна из сторон не испытывает к другой большого доверия"

– Semafor

При этом многие чиновники в администрации Трампа опасаются новой эскалации конфликта и не поддерживают военные амбиции американского президента. По данным СМИ, возобновить операцию против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс настроен президент США и члены Центрального командования вооруженных сил (CENTCOM). 

Как отмечает источник издания, многое зависит от способности стран Персидского залива убедить Трампа отказаться от военных планов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
930 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.