В Азербайджане за девять месяцев произвели сельхозпродукции на $6,4 млрд

В текущем году за период с января по сентябрь объем производства сельскохозяйственной продукции в Азербайджане превысил отметку в $6,4 млрд.

В Азербайджане за январь-сентябрь текущего года произвели сельскохозяйственной продукции на сумму более $6,4 млрд. Об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

По его словам, развитие аграрного сектора в Азербайджане обеспечивает стабильный рост производства. За отчетный период выпуск зерновых культур увеличился на 8,2%, урожайность пшеницы составила 36,3 центнера, а сбор фруктов и ягод вырос на 5%, достигнув 842,6 тыс т.

"Положительная динамика наблюдается и в экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. Эти результаты являются важными достижениями"

- Меджнун Мамедов

Министр отметил важность цифровизации и внедрения новых технологий в аграрную отрасль, а также подчеркнул значимость восстановления сельскохозяйственного потенциала Карабаха и Восточного Зангезура.

"Создание современных хозяйств в Карабахе и Восточном Зангезуре, развитие производственной инфраструктуры и вовлечение земельных ресурсов в экономический оборот открывают новые возможности для нашей страны"

- Меджнун Мамедов