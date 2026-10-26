BP сообщила о четырехкратном росте прибыли на фоне иранской войны

В BP сообщили о значительном росте прибыли в третьем квартале года. Рост доходов объясняется ситуацией на мировом рынке на фоне иранской войны.

Британская нефтегазовая компания BP отчиталась о значительном росте прибыли на фоне иранского конфликта. По данным компании, прибыль выросла в четыре раза в третьем квартале года, сообщается в материале dpa.

Британская компания заработала $8,46 млрд в июле-сентябре этого года, тогда как в 2025 году показатель составлял $2,21 млрд за аналогичный период прошлого года.

В компании заявили, что НПЗ работают на пределе возможностей для обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов. Ситуация остается сложной из-за перекрытия Ормузского пролива.

В Shell также сообщили о значительном росте прибыли в третий квартал. Компания заработала в этот период почти $11 млрд.