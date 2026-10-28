Лучшим в СНГ назван казахстанский горнолыжный курорт

Жюри международной отраслевой премии Ski Business Awards назвало победителем в номинации "Лучший горнолыжный комплекс стран СНГ" казахстанский курорт Oi-Qaragai в Алматинской области страны.

В странах СНГ в рамках Форума туристических территорий, который проводится среди представителей горнолыжной индустрии, подвели итоги ежегодной премии Ski Business Awards: ее победителем в номинации "Лучший горнолыжный комплекс стран СНГ" стал горный курорт Oi-Qaragai в Алматинской области Казахстана, сообщили в министерстве туризма и спорта страны.

"Для Oi-Qaragai это не первое международное признание. Ранее курорт становился лауреатом премии в номинациях "Лучшее IT-решение" и "Лучшая программа детского лагеря", а в 2025 году был отмечен за достижения в сфере маркетинга"

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И это не предел его развития: курорт будет расширяться за счет частных инвестиций, которые составят порядка 53,2 млрд тенге (почти $120 млн): до 2028 года на нем в рамках расширения горного и экологического туризма будет расширена пропускная способность и будет создана дополнительная инфраструктура, говорится в сообщении, передает Sputnik Казахстан.

В министерстве отметили: модернизация и развитие всесезонных курортов остаются важными направлениями для роста туристической привлекательности Казахстана и расширению возможностей страны для внутреннего и въездного туризма.