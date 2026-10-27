Кто едет на отдых в Абхазию? Ответ погранслужбы

Глава пограничного управления СГБ Абхазии Рустам Латипов раскрыл, из каких стран чаще всего в республику приезжают отдыхающие.
"Безусловно, мы как первый орган, встречающий наших гостей в республике Абхазия, можем с уверенностью отмечать, что подавляющее большинство лиц, прибывающих в Абхазию с целью туризма - это граждане Российской Федерации"
– Рустам Латипов
Он добавил, что помимо россиян, отдых в Абхазии нередко выбирают граждане Беларуси и Казахстана.
За девять месяцев этого года границу РФ и Абхазии через КПП Псоу пересекли более 8,5 млн человек и 1,8 млн транспортных средств.
Сейчас стороны работают над тем, чтобы в будущем нарастить пропускную способность КПП в 9-10 раз.
Латипов пояснил, что Абхазия приступила к изучению технических документов по модернизации погранперехода с целью увеличения пропускной мощности, передает РИА Новости.