Дагестан планирует увеличить объем туристических услуг до 30 млрд руб к 2030 году

К 2030 году власти Дагестана планируют увеличить объем туристических услуг до 30 млрд руб, а также принять около 2,5 млн путешественников в республике.

В Дагестане к 2030 году планируют масштабное развитие отрасли, в рамках которого намерены увеличить объем оказываемых туристических услуг до 30 млрд руб. Об этом заявил глава правительства региона Магомед Рамазанов в ходе выступления на сессии республиканского парламента.

"Наша цель к 2030 году — принять 2,5 млн туристов и увеличить объем услуг в сфере туризма не менее чем до 30 млрд руб"

- Магомед Рамазанов

В министерстве туризма Дагестана отметили, что по итогам летнего сезона 2026 года объем услуг в туристической индустрии превысил 12 млрд руб. При этом число занятых в отрасли составило около 12 тыс человек.

Ранее глава Дагестана Федор Щукин обозначил основные направления развития отрасли, среди которых создание безопасных маршрутов, строительство модульных гостевых домов, развитие индустрии гостеприимства и придорожной инфраструктуры с особым вниманием к горным территориям.

В 2025 году турпоток в республику составил почти 2 млн человек. В первом полугодии 2026 года этот показатель находился на уровне 719 тыс, что на 15% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.